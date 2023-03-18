محكمة القاهرة تُسدل الستار على صراع شيرين عبد الوهاب وروتانا

بعد فشل كل الحلول الودية، تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت الحكم في الدعوى رقم 1835 اقتصادي لسنة 2022 والمقامة من شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تطالب فيها بإلزام الأخيرة، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصور 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

المحكمة سبق وأجلت نظر الدعوى لمنح فرصة أمام فريق الدفاع عن شيرين عبد الوهاب للوصول إلى حل ودي للنزاع مع شركة روتانا، بعدما طلبت الأخيرة تعويضا يبلغ 10 ملايين جنيه، نظير عدم التزام شيرين عبد الوهاب بتقديم ألبوم كامل يضم 10 أغنيات، وبعد فشل الحلول الودية، قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 19 مارس 2023.

ولجأت شيرين عبد الوهاب، لتصعيد قانوني قبل أيام من استئناف نظر دعوى شركة روتانا بحقها أمام القضاء المصري، ووجهت إنذارا قضائيا أكدت فيه التزامها بتنفيذ الألبوم الغنائي وفق التعاقد المبرم بينها وبين الشركة، وتقدم فريق الدفاع عن شيرين عبد الوهاب للمحكمة بصورة من الإنذار، وأعلن رغبته في تنفيذ العقد وفق الشروط المبرمة بين الطرفين، كما سيتم تسليم البيانات الخاصة بالشركة التي تسببت في تسريب الأغاني التي تم تنفيذها سابقا قبل طرحها رسمياً عبر شركة روتانا.

تفاصيل النزاع القانوني بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

يذكر أن شركة روتانا أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بالتعويض المادي ويبلغ 10 ملايين جنيه عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض.

وتضمن التعاقد التوقيع على عقدين الأول عن الأداء الصوتي وتبلغ قيمته 10 مليون جنيه ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنين منها فيديو كليب وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة، والعقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وتقاضت شيرين بالفعل 10 مليون جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم اي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني.

شيرين عبد الوهاب: لن أصبح ملكاً لأحد

واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح شيرين أربع أغنيات دون أي ذكر للشركة المنتجة، وبعدها أعلنت أنها لن تصبح "ملكاً لأحد" وكشفت عن عزمها إنتاج أعمالها الفنية بنفسها.وطلب فريق الدفاع عن شيرين في الجلسة الثانية لنظر الدعوى مهلة نهائية من محكمة القاهرة الاقتصادية حتى يوم 24 ديسمبر 2022 للبحث عن حل ودي للنزاع الذي نشب بينها وبين شركة روتانا، وأكد محاميها حسام لطفي أن هناك مفاوضات بين الطرفين لإنهاء التعاقد بالتراضي.

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