ريم البارودي وريهام سعيد "معاً" لأول مرة بعد 3 سنوات من الخلافات

لإغلاق صفحة أزمات استمرت 3 سنوات كاملة ووصلت لساحة القضاء، تم الكشف عن أول ظهور للفنانة ريم البارودي برفقة ريهام سعيد يوم الإثنين المقبل، عبر برنامجها "صبايا الشمس"، لتأكيد ما ذكرته ريم سابقاً عن تنازلها عن النزاعات القضائية ضد ريهام حرصاً منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينهما، وبين أعضاء الوسط الفني.

اللقاء المنتظر هو الأول بين ريم وريهام منذ مرور 3 سنوات من الخلافات بينهما، التي وصلت لساحة القضاء في دعاوى متبادلة بين الطرفين انتهت إحداها بإدانة ريم بغرامة مالية قامت بسدادها بالفعل.

ريم البارودي تفتح صفحة جديدة

وسبق أن أعلنت ريم البارودي تنازلها عن النزاعات القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، وذلك في بيان رسمي أعلنته عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستغرام"، جاء فيه: "يعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، بصفته وكيلاً عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية".

وتابع البيان: "حيث أنها لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصاً منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينهما، وبين أعضاء الوسط الفني فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم لصالح الأستاذة ريهام سعيد".

واختتم البيان: "وأنها سوف تبدأ صفحة جديدة مع الجميع بدون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد".

وكانت ريهام سعيد قد اقامت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

ريهام سعيد: لا أسعى وراء الأزمات

ونفت ريهام سعيد سابقاً اتهامها بأنها تسعى وراء الأزمات، قائلة: أنا مش بتاعة مشاكل، رجاء خاص عشان خاطر أولادي، عمري ما اتخانقت مع حد، أنا بيتعملي مشاكل عشان ناس معينة اعترضت على 3 حلقات.. أنا باعتبر نفسي بقايا بني آدم بيلم نفسه ويعافر ويمثل إنه محصلش حاجة عشان أولاده، واللي بيقول إني بتاعة مشاكل بيضر أولادي وبيضرني في رزقي، وأنا معملتش حاجة طوال 20 سنة غير خدمة الناس، والحلقات المثيرة للجدل شايفاها نجاح مش مشاكل.

وكشفت ريهام سعيد، قصة مقاضاة الفنانة ريم البارودي، وقالت إنها رفعت قضية جنح على ريم بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب.

وأشارت إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب.

ونفت ريهام وجود غيرة أو عداوة بينها وبين ريم البارودي، قائلة: غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل.. عمر ما في حد أحسن مني، وليس هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معًا 6 مرات فقط.

وتابعت: بعتتلي مع حد قالتي ليه حطه صورة لدرة بتقولي لها إيه الشياكة دي، ووصفت تعليقها بأنه هيافة.

وأكدت أن ريم مهووسة بها، إذ أنها عملت مذيعة في قناة النهار، ووضعت نفسها في نفس القالب التلفزيوني، مشيرة إلى أنها لا تعتبرها فنانة أو مذيعة ناجحة حتى تشعر بالغيرة منها.

وردت ريهام على سؤال إيناس الدغيدي، بأن الفنانة ريم البارودي تصفها دائمًا بـرد السجون، وقالت أنها حبست احتياطي بالفعل على ذمة قضية، مشيرة إلى أن ريم البارودي لا تتلفظ صراحة بذلك.

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