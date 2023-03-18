محمد حماقي متحدثاً عن أنغام في ليلة صوت مصر" المزيكا بتحبها"

شهد حفل "ليلة صوت مصر" الذي أقيم مساء أمس في الرياض تكريماً للنجمة أنغام، مفاجأة خاصة بتقديم أول ديو بينها وبين النجم محمد حماقي، الذي صعد على المسرح في ختام الحفل ليشارك أنغام تقديم أغنية "بين البينين" من ألحانه، ووصفت أنغام زميلها ب "صديق العمر"، بينما أكد حماقي أن أنغام مختلفة عن كل المطربين.وأضاف حماقي في كلمته عن أنغام: قابلت في حياتي ناس كتير بتحب المزيكا لكن أنغام غير، أنغام المزيكا بتحبها، والفن ربح كثيراً بوجود مطربة بقيمة أنغام.وردت أنغام مؤكدة أن حماقي هو صديق طفولتها.

المشاركون في حفل "ليلة صوت مصر"

كما شارك مطرب الراب ويجز الفنانة أنغام الغناء في حفل ليلة صوت مصر، وبمجرد دخول ويجز على المسرح قام بغناء أغنية البخت، وشاركته أنغام غناء الأغنية وسط تفاعل كبير من الحضور.كما شاركت الفنانة أحلام الفنانة أنغام الغناء في حفل ليلة صوت مصر، وقدما عدة أغنيات أبرزها سيدي وصالك، وتحدثت الفنانة أحلام عن أنغام قائلة: الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا ما أقولها أنتي أختي.

كما شارك الفنان تامر عاشور الفنانة أنغام غناء أغنية لوحة باهتة من ألحانه، ونال الديو الذي جمعهما في هذه الأغنية استحسان واعجاب الحاضرين.وتألقت الفنانة أنغام في الحفل وقامت بغناء أبرز أغنياتها المشهورة مثل:«لسه ناوي على الرحيل، في الركن البعيد الهادي، شنطة سفر»، وسط تفاعل كبير من الحضور.وشهد الحفل تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة أبرزهم الإعلامي عمرو أديب والفنان هيثم شاكر والفنان عزيز الشافعي والموسيقار الكبير هاني شنودة والفنان هشام ماجد والفنان شيكو والفنان أكرم حسني والشاعر أمير طعيمة الذين حرصوا على حضور الحفل.

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