أحمد آدم: “من رأيي شيرين تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب”

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 03:50 مساءً - علق الفنان أحمد آدم بطريقة ساخرة على تكرار الأخبار التي يتم تداولها طوال الفترة الماضية عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بالإضافة إلى الفنانة حلا شيحة .

أشار أحمد آدم خلال تقديمه لبرنامجه “آدم شو” المذاع عبر قناة “الحياة” إلى أنه دائما ما يتكرر خبر انفصال شيرين عن حسام حبيب ويتم تداوله بين الحين والآخر، كما يتكرر مؤخرا أيضا خبر خلع حلا شيحة للحجاب .

فقال: “الخبر اللي مبيتغيرش انفصال حسام حبيب وشيرين وبعدين يطلعوا يقولوا الكلام ده كدب .. أنا لما بشوف الخبر ده كإني شفته 40 مرة قبل كده، بحس إن الأيام رجعت أو ده خبر قديم أو ده مسلسل 40 جزء أو التليفون هنج” .

تابع: “هما خبرين عمالين نسمعهم بقالنا 4 شهور، حسام حبيب وشيرين رجعوا، حسام حبيب وشيرين اتطلقوا .. وحلا شيحة فكت الحجاب، لأ حلا شيحة لبست الحجاب” .

وأضاف أحمد آدم ساخرا في اقتراحه حلا لمنع تكرار تلك الأخبار: “أنا من رأيي علشان نسمع أخبار جديدة، شيرين عبد الوهاب تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب” .

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي ئ أنباء حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووجود خلافات بينهما .

ويرجع سبب تداول هذه الأنباء إلى قيام شيرين عبد الوهاب بإلغاء متابعة حسام حبيب على موقع “انستجرام”، كما قام الأخير بحذف جميع الصور التي جمعته بزوجته وشاركها بالموقع ذاته ولكنه لا يزال محتفظا بمتابعتها .

لتخرج شيرين في بيان لها للرد على تلك الأنباء مؤكدة عدم صحتها وتكليفها لمحاميها بملاحقة مروجئ الشائعات والأخبار الكاذبة عنها .

فقالت: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها .. وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه” .

تابعت: “وتهيب شيرين بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الانترنت لمصالح خاصة بهم” .

وكلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على إسعاده بأغانيها .

حلا شيحة

فيما فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها منذ فترة بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود .

كما اختارت صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” لحسابها على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .. ثم بدأت بمشاركة صور لها بدون حجاب مناسبات مختلفة .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .