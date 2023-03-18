لقاء الخميسي تنشر أول صورة لوالدها بصحبة الزعيم عادل إمام والمفاجأة في هويته.. فنان شهير من داخل الوسط الفني!

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة نادرة تجمع بين والدها المنتج عبد الملك الخميسي، والفنان عادل إمام والمخرج أحمد توفيق، وتبدو أن الصورة من كواليس أحد أفلام الأبيض والأسود، حيث كان الزعيم فى بداية مشواره الفني.

وعلّقت الفنانة لقاء الخميسي على الصورة التى جمعت والدها فى عمر الشباب بالفنان عادل إمام وعلقت “دادي”، ما أثار دهشة بعض متابعيها الذين لم يكونوا على علم أن والدها عمل بالوسط الفنى.

من هو والد لقاء الخميسي؟

ومن المعروف عن الفنانة لقاء الخميسي، أن والدها هو المنتج عبد الملك الخميسي، أما جدها فهو الشاعر والمؤلف الكبير عبد الرحمن الخميسي.

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن جلسة تصوير جديدة خصعت لها احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع يوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وظهرت لقاء مرتدية فستان أبيض ونشرت الصور على حسابها بموقع «إنستجرام».

وعلّقت الخميسي قائلة: “حتى الملكة ترفع إصبع قدمها، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق..شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك”.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: “شبه الأميرات” ، “قمر وجميلة” ، “الملكة” ، “عروسة” ، “سندريلا” ، “ملكة جمال الشرق”.

لقاء الخميسي عضو لجنة تحكيم في مهرجان الأقصر

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي أقيمت فى الفترة من 4 فبراير حتى 9 من نفس الشهر، وشارك فى عضوية لجنة التحكيم المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى الكبير إبراهيم العريس.

وفى سياق آخر، كٌرمت لقاء الخميسي من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتى أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الماضى، حيث وقع الاختيار عليها كونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على الفضائيات

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:” أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص”.

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” :” أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف”.

وتابعت لقاء الخميسي:” توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل ” أبواب الشك ” ورجعت في ” ضد الكسر ” وكنت ماضية ” إجازة مفتوحة ” وبعدين ” حتة من القمر “”.

وأكملت الفنانة المصرية لقاء الخميسي حديثها:” عام 2022 يمثل نقلة كبير لي لأنني قدمت 3 عمال بأدوار مختلفة “.

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