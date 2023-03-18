ياسر جلال بسبب هذا الأمر: “بتجيلي دوخة ومش مرتاح”

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - كشف الفنان ياسر جلال عن السبب من وراء قلة ظهوره إعلاميا وعدم مشاركته في اللقاءات التليفزيونية بشكل مستمر .

أشار ياسر جلال خلال استضافته في برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان إلى أنه أصبح في الفترة الأخيرة يشعر ب “دوخة” وعدم راحة عند ظهوره أمام الكاميرا في برنامج .

فقال: “بقيت في الفترة الأخيرة أول ما بطلع قدام الكاميرا في برنامج بحس إن بيجيلي دوخة ومش مرتاح، معرفش ليه وإيه السبب” .

تابع: “أنا طاقتي كلها بتخلص في الشغب، معنديش وقت تسألني انت عملت دور إزاي وأجاوبك مش هعرف .. مبعرفش أشرح أنا عملت شغلي إزاي” .

أضاف ياسر جلال:” أنا شغلي بعمله وبسيب طبعا الإعلاميين والنقاد يتكلموا عنه سلبا أو إيجابا .. أنا بتقبل كل حاجة وبفرح بأي نقد يتقال لإن أنا اتربيت على كده” .

واصل: “مفيش حد كبير على النقد، كل حد بينتقد والناس بتقول رأيها ده الطبيعي، اللي بيزعل من النقد ده ميبقاش تحت الضوء .. المهم تكون راضي عن نفسك ومقتنع باللي انت بتعمله” .

يذكر أن الفنان ياسر جلال يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “علاقة مشروعة”، وهو من الأعمال الاجتماعية الرومانسية، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق .

ويشارك ياسر جلال في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى وغيرهم .. وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي .