“كأنها واحدة تانية”.. حلا شيحة بملامح مختلفة تمامًا بعد الانفصال وخلع الحجاب.. إطلالتها الأخيرة كشفت عن عملية التجميل التي خضعت لها!

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور جديدة لها.

حيث صدمت “حلا”، متابعيها بسبب تلك الصور الجديدة التي نشرتها بعد تخليها عن الحجاب، وتصريحها للمرة الأولى والذي يفيد بانفصالها عن زوجها المنتج والداعية معز مسعود.

إطلالة حلا شيحة الجديدة

وظهرت حلا شيحة بشعر كيرلي، وحواجب كثيفة وماكياج قوي خاصة في منطقة العين، كما خضعت مؤخرًا لعملية تكبير لشفتيها مما تسبب في تغير كبير في ملامحها وانتقادات واسعة من قبل جمهورها.

وعلقت حلا شيحة على الصورة في أول تلميح منها على انفصالها عن معز مسعود قائلة: “لقد تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى قوة الآن وأظهرت لي ما أنا قادرة حقًا عليه”، وعلى الرغم من اغلاقها للتعليقات إلا أن لصوة تم تداولها بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولم تسلم من الانتقـــادات.

حلا شيحة تثير التساؤلات حول انفصالها

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، قد أثارت العديد من التساؤلات مؤخرًا حول انفصالها عن زوجها الباحث معز مسعود، وذلك بعد مرور عامين على زواجهما.

وقامت الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا بحذف كل صورها مع زوجها معز مسعود من على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول انفصالهما.

كما قامت بإعادة تعريف نفسها على صفحتها بأنها فنانة، وذلك بعد أن كانت قد تبرأت من الفن والعمل بها وشنت هجومًا على الفنان تامر حسني بعد فيلم “مش أنا”، والذي شاركته بطولته، بسبب المشاهد التي جمعته به في الفيلم والتي أعلنت أنها بريئة منها.

تخليها عن الحجاب

وظهرت حلا شيحة، بدون حجاب أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة وذلك للمرة الأولى بعد زواجها من معز مسعود في فبراير عام 2021.

وتعرضت حلا شيحة للتنمر من خلال تعليقات الجمهور بعد نشر صورها، بدون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة، فيما انتقد متابعوها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.

وعلقت حلا شيحة على صورتها السيلفي التي التقطتها أثناء قيادة السيارة باللغة الإنجليزية قائلة:” أتطور”، دون توضيح مقصدها، أو التعليق على أنباء انفصالها عن معز مسعود منذ أيام.

وأعادت حلا شيحة نشر صورتها مع صديقتها الفنانة نسرين إمام، وهي تقسم “تورتة” عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام، وظهرت فيها بدون حجاب أيضًا، وخلال الأيام الماضية حذفت جميع صورها الخاصة عبر إنستجرام، وتركت صورة واحدة تخلت فيها عن الحجاب.

تمهيد حلا شيحة للعودة للفن

وقدمت حلا شيحة مؤخرًا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية بعد الانتخابات التي جرت مؤخرًا، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

موقف أشرف زكي من عودتها للفن

وصرح أشرف زكي، في وقت سابق، بأنه لن يسمح بعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى وشدد على أنه لم يعد لها مكان في النقابة ما دام هو موجود على رأسها.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت بهدوء، وذلك أفضل لهم، حتى عندما يقررون العودة مرة أخرى يحافظون على أنفسهم، وحلا شيحة قراري واضح في عودتها”، ولكنه عاد وتراجع عن هذا التصريح في لقائه ببرنامج “حبر سري”، وأكد أنه قراره كان انفعاليًا.

وتابع: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين.. عُمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس”.

والد حلا شيحة يرد على منتقدي ابنته

وبعد انتشار الأنباء الأولى بين الجمهور عن خلع حلا للحجاب، تواصل ET بالعربي، مع والدها أحمد شيحة، والذي أعرب عن استياءه الشديد من هذه التعليقات، الذي وصفها بـ”الكلام الفارغ السخيف وبلا قيمة”.

وأوضح أن ابنته حلا شيحة، ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

والد حلا شيحة، وجه رسالة حادة لمنتقدي ابنته، حيث قال: “اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا”، لافتاً إلى أن “الانتقادات التي تتعرض لها حلا، يتسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تمامًا”.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجددًا، أكد أنه لا يعرفها موقفها تجاه العودة، “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنّية”.

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