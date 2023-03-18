حسن شاكوش: “اللي مجاش فرحي محطوط في القايمة السودا”

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على توجيه رسالة شكر إلى كل من تواجد في حفل زفافه وشاركه سعادته بهذه المناسبة خاصة من نجوم الفن، كما تحدث عن من دعاهم إلى حضور الحفل ولم يحضروا مهاجما إياهم .

أعرب حسن شاكوش في بث مباشر عبر حسابه على موقع “فيس بوك” عن تقديره لتواجد الفنان تامر حسني بحفل زفافه،بالإضافة إلى الفنان رامي صبري وأحمد باتشان وعمر كمال وحمو بيكا وأحمد شيبة ومحمود الليثي وغيرهم .

أما من غاب عن الحضور، فعلق على ذلك قائلا: “اللي كان عنده ظروف أو تصوير فأنا بعذره طبعا وبقوله مفيش أي مشكلة .. واللي مجاش كده كده محطوط في القايمة السودا وهو عارف نفسه والدنيا دوارة” .

تابع حسن شاكوش: “أنا مكتفي بإخواتي والنجوم اللي جم الفرح وأهلي وأهل العروسة .. ولو حد شافني متعصب في الفرح، كنت قلقان وخايف الفرح يبوظ علشان فرح زي ده فيه نجوم كبار جدا” .