“غرتها وسامته الشديدة”.. صورة نادرة لسامية جمال برفقة زوجها الأمريكي الذي استولى على كل ثروتها!!

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قصة زواج سامية جمال من شبرد وصور لهما، والذي بدأت بإشهار إسلامه وانتهى بالاستيلاء على أموالها.

شبرد كينج هو شاب أمريكي، وقع في حُب فراشة السينما المصرية سامية جمال، وانتهاء قصتها الشهيرة مع فريد الأطرش التي لم يُكتب لها الزواج في النهاية، كان دافعًا للدخول سريعًا في قصة أخرى.

قصة سامية جمال وزوجها الأمريكي

وبعدما قدم لها هذا الأمريكي العديد من الدلائل على حبه لها، كان على رأسها إشهار إسلامه وتغيير اسمه، إلى عبدالله كينج، ليتزوجًا في عام 1951.

وكانت الراقصة المصرية قد تعرفت على شيبرد كينج، خلال رحلتها إلى فرنسا، وتوطدت العلاقة بينهما سريعًا حيث كان يعمل متعهدًا للحفلات، وكثيرًا ما طلب الارتباط بها وتجيبه بتردد لاختلاف الديانة بينهما، فلم يتردد في إشهار إسلامه وأصبح عبدالله كينج، وسافر الزوجان إلى ولاية تكساس الأمريكية لقضاء شهر العسل.

تم عقد القران عام 1951 ، وعاشت سامية جمال عامان مع زوجها الأمريكي، كانت بدايتهما اصطحابها معه إلى ولاية تكساس الأمريكية لقضاء شهر العسل، ليقنعها باستكمال عملها كراقصة على خشبة المسارح الأمريكية.

24 شهرًا، قدمت فيهما سامية جمال العديد من العروض، والرقصات على خشبة المسارح الأمريكية، جلبت منهما العديد من الأموال حينهما، ليستولي عليها زوجها في النهاية وتعود للبلاد دون مال، أو زواج.

زيجات سامية جمال

فى البداية وقعت سمراء اللنيل سامية جمال في حب الفنان فريد الأطرش، ويتردد إنهما تزوجا عرفيًا، لكنهما سرعان ما انفصلًا؛ بسبب رفض “فريد” إعلان الزواج رسميًا، وتسسب ذلك فى حزن لها .

تزوجت سامية جمال للمرة الثانية، من متعهد الحفلات الأمريكي،”شبرد كينج”، لكنه أشهر إسلامه من أجلها وأصبح اسمه “عبدالله”، ولكن لم يستمر الزواج طويلًا أيضًا.

الزيجة الثالثة لـ”سامية” من “الدنجوان” رشدي أباظة، وأنجبت منه ابنتها “قسمت”، وعلى الرغم من حبها الشديد له، إلا أنها لم تنجح في التعايش مع طبعه الصعب؛ بسبب كثرة علاقاته النسائية وإدمانه للخمور، وما زاد الأمر سوءًا هو معرفتها بخبر زواجه من “صباح”، حتى وصلا إلى طريق مسدود، فكان الانفصال هو نهاية المطاف،بعد رحلة عناء منها ومن أفعال رشدى أباظة.

وبعد فشل زيجاتها الثلاثة قررت الفنانة سامية جمال التفرغ لإبنتها الوحيدة قسمت أباظة، وعدم الزواج مرة أخرى

مشوار سامية جمال

دخلت سامية جمال الفن عن طريق جارتها التي كانت من عشاق الفن والسينما، وذهبت معها للسينما، ولكن زوج شقيقتها تعدى عليها بالضرب وقتها عندما رجعت للمنزل ولم تسطع التحمل، فقررت الرحيل، وبالصدفة أثناء جلوسها على أحد المقاهي تعرف عليها وعلى قصتها المؤلمة مصطفى الجمال، نجل صاحب المقهى ووقتها اقترح عليها أن تعمل راقصة مع بديعة مصابني، استجابت له وذهبت معه بالفعل، وعندما سألتها عن اسمها قالت سامية جمال، لأنها كانت تشعر أنه ليس هناك فنانة اسمها زينب.

تدربت سامية جمال على الرقص، ولكن خلال ظهورها للمرة الأولى لم تتمكن من الرقص لشدة رهبتها من الجمهور، لكن لم تتخل مصابني عنها، وتمسكت بها واتفقت مع مدربين لها على أعلى مستوى، وبالفعل تمكنت جمال من الرقص بمهارة من بعدها.

أعمال سامية جمال

كما قدمت الفنانة الراحلة سامية جمال عدد كبير من الأعمال الفنية ومن بينها “رقصة الوادع” و”أمير الانتقام” و”الشيطان والخريف” و”ساعة الصفر” و”الصقر” و”قطار الليل” و”الحب الأول” و”غرام مليونيرة” و”الرجل الثاني” و”سكر هانم” و”صاحبة العمارة” و”أحمر شفايف” و”شهرزاد” و”بنت حظ” و”رصاصة في القلب” وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية الهامة التي أستطاعت أن تترك من خلالها بصمة كبيرة في عالم الفن .

وفاة سامية جمال

وتوفيت الفنانة سامية جمال عن عمر يناهز 70 عام بعد أن أصيب بمرض فقر الدم والأنيميا كما عانت من نقص شديد في الحديد وفقدت وقتها رشاقتها بشكل كبير واكتفت بتناول الخضروات فقط ورحلت عن عالمنا في ديسمبر 1994، وكان رحيلها في هذا التوقيت بمثابة الصدمة الكبري في الوسط الفني، وحرص علي توديعها الكثيرين من نجوم الفن الكبار الذين تعاونوا معها .

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