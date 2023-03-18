أحدث ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد إنجاب طفلها “فادي”

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها منذ ولادتها لطفلها الأول “فادي” في شهر يناير الماضي .

نشرت إيمي سمير غانم الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، والتي ظهرت بها برفقة الفنانة يسرا اللوزي .

وأرفقت إيمي سمير غانم الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لرؤية يسرا اللوزي وسعادتها بهذا اللقاء، فقالت: “الحمد لله أخيرا شفت صديقة عمري .. بحبك يا لوزي” .

كما نشرت إيمي صورة أخرى تجمع بين زوجها الفنان حسن الرداد ويسرا اللوزي، مشيرة في تعليقها عليها إلى التعاون السابق بين هذا الثنائي في مسلسل “آدم وجميلة” .

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم يوم 2 يناير في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله، والذي أطلق عليه اسم “فادي” على اسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وكتب في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمد لله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .

تابع: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .