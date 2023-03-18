كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها منذ ولادتها لطفلها الأول “فادي” في شهر يناير الماضي .
نشرت إيمي سمير غانم الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، والتي ظهرت بها برفقة الفنانة يسرا اللوزي .
وأرفقت إيمي سمير غانم الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لرؤية يسرا اللوزي وسعادتها بهذا اللقاء، فقالت: “الحمد لله أخيرا شفت صديقة عمري .. بحبك يا لوزي” .
كما نشرت إيمي صورة أخرى تجمع بين زوجها الفنان حسن الرداد ويسرا اللوزي، مشيرة في تعليقها عليها إلى التعاون السابق بين هذا الثنائي في مسلسل “آدم وجميلة” .
وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم يوم 2 يناير في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله، والذي أطلق عليه اسم “فادي” على اسم شقيقه الراحل فادي الرداد .
وكتب في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمد لله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .
تابع: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد إنجاب طفلها “فادي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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