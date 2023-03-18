شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر تتعرض للعنف المنزلى فى مسلسل "علاقة مشروعة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة مي عمر، خلال أحداث مسلسل "علاقة مشروعة" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، شخصية "بثينة" وهي متزوجة من الفنان مراد مكرم، وأظهر البرومو الرسمي للعمل عن تعرضها للعنف المنزلي وعدد من المشكلات الزوجية خلال الأحداث.

يذكر أن مسلسل "علاقة مشروعة" تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



مي عمر من برومو "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



علاقة مشروعة

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الاعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc" عن العمل: المسلسل اجتماعي رومانسي أحداثه في اطار الاثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق و يرتقب الحلقة القادمة لان هذا ما شعر به، قائلا: "وأنا بقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعه المؤلفة سماح الحريري التى سبق و عملت معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب".