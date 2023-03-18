شكرا لقرائتكم خبر عن 32 عامًا على "ضمير أبلة حكمت".. كيف أقنعت إنعام محمد فاتن حمامة بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم السبت، 32 عامًا على مسلسل " ضمير أبلة حكمت" وعرض المسلسل في 18 مارس 1991، والمسلسل ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

المسلسل من بطولة فاتن حمامة ويوسف شعبان وجميل راتب وأحمد مظهر وسميرة عبد العزيز وصابرين ونشوى مصطفى، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إنعام محمد على.

وتدور أحداث المسلسل حول حكمت ناظرة مدرسة البنات، والتى تحاول تحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية على مدارس الإسكندرية كافة، ولكنها تواجه عقبات كثيرة داخل المدرسة وخارجها، بالإضافة إلى مشاكلها الشخصية والتى تسعى لحلها.

المخرجة إنعام محمد على كانت من أوائل المخرجات فى الدراما المصرية، حيث قالت:" سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تتصل بى بعد كل عمل فنى أخرجه، وتثنى عليه، فشعرت برغبة خفية فى العمل التليفزيونى، لاسيما أن الجمهور اتجه للتليفزيون والسينما كانت فى كبوة: .

وأضافت:" عرضت عليها سيناريو فيلم، وقلت لها إنها تصلح جدا للدور، فأرسلته لها، ولكنها رفضت لأنها كانت تفكر فى مسلسل يحمل قضية تربوية أو تعليمية، فقلت لها إننى لدى المؤلف الذى من الممكن أن يقدم شيء جيد، وبالفعل ذهبت لأسامة أنور عكاشة، وأبلغته بقرار فاتن حمامة" .