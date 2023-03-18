شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة موريس تشيد بأعمال الـ15 حلقة: أعادت توازن العملية الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الماراثون الرمضانى المقبل عددا من الأعمال الدرامية المميزة والمتنوعة، ما بين الأعمال الكوميدية أو الاجتماعية أو الدينية أو التاريخية، أو الشعبية، أو الصعيدية، وكان هناك نصيبا كبيرا للأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، إذ حرصت الشركة على تقديم 5 أعمال ذات 15 حلقة، بمشاركة مجموعة من كبار النجوم، وتنوعت تلك الأعمال بشكل كبير فمنها عملين كوميديين، وعمل آخر لايت اجتماعى، وعملين آخرين متبنيين مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة سواء ما يخص المرأة أو الأسرة.



مذكرات زوج

وأشادت الناقدة الفنية ماجدة موريس بتجربة وجود أكثر عن عمل درامى قصير خلال هذا العام من رمضان، وقالت لـ"الخليج 365" إنها تجربة جيدة ومناسبة أكثر لعالم الكتابة والإخراج وفيه احترام لوقت المشاهد، متابعة أن المعادلة الصحيحة في عالم الدراما التليفزيونية أن تكون عدد الحلقات معبرة عن السيناريو والشخصيات والمعالجة الدرامية لتلك الشخصيات، وأنه احتراما لعقلية المشاهد ووقته يجب أن تكون القصة ملائمة للوقت.



الصفارة

وأضافت أن عودة الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة بكثرة هذا العام مهم لضبط العملية الدرامية الرمضانية، كما أوضحت أن الدراما التليفزيونية فى البداية كانت تعتمد على المسلسلات القصيرة الـ 5، أو 7 أو 13 حلقة حسب الحبكة و القصة، لأن كتابة 30 حلقة يحتاج مجهود كبير من ناحية الكتابة والإخراج، وحسب القصة، متوقعة أن السنوات المقبلة سوف تشهد زيادة أعداد الأعمال الفنية ذات الحلقات القصيرة.



علاقة مشروعة

يذكر أن الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة، هى مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، فضلا عن مسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، ومسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى.

تحت الوصاية