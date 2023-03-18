شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ليالى "ولا فى الأحلام" على مسرح قصر النيل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر عرض المسرحية الغنائية الكوميدية "ولا فى الأحلام" تأليف وألحان إبراهيم موريس إخراج هانى عفيفى حتى غد الأحد فى الثامنة مساء على مسرح قصر النيل بوسط البلد.

ويلعب بطولة مسرحية "ولا فى الأحلام"، كل من منى هلا ومحمد عبده وزهرة رامى وهانى عبد الناصر وشادي عبدالسلام ومنار الشاذلي وحبيبة عادل وتالا رضوان ونادين براي وبهاء الطومباري وإبراهيم سعيد، والمخرجون المساعدون رنا موريس، محمود طنطاوي، فتحي إسماعيل.

تدور أحداث المسرحية الغنائية ولا في الأحلام، في إطار كوميدي رومانسي في ستينيات القرن الماضي في أحد أحياء القاهرة، إذ يعكف رجل المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن، لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.