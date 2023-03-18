شكرا لقرائتكم خبر عن ماضى توفيق الدقن يتحدث عن علاقة والده بأحمد رمزى فى سينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث المستشار ماضى توفيق الدقن عن علاقة والده الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن بالفنان أحمد رمزى، وذلك عقب عرض فيلم "ابن حميدو" بسينما الهناجر الذى يعرض تزامنا مع ذكرى ميلاد الولد الشقى.

ويدير الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر ندوة عقب الفيلم يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 فى تمام السادسة مساءً، بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلاني، كما سيعرض الفيلم يوم الأربعاء 22 مارس 2023 بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، وأيضًا بسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة ، والدخول مجانًا في كل أماكن عرض الفيلم للجمهور، وصمم البوستر الدعائي للندوة أحمد بلال ومي عبدالقادر.

الفنان أحمد رمزى درس بمدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد دخوله عالم السينما، وأدى دور الشاب الشقي خفيف الظل، وربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ، وكانت أول أفلامه (أيامنا الحلوة) عام 1955 مع صديقه العزيز عمر الشريف، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك، ومن أهم أفلامه (بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة).

حاول تجربة حظه فى السينما العالمية لكن التجربة لم تكتمل، اعتزل السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينات، وعاد إليها بفيلم (قط الصحراء) عام 1995، وفي عام 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه (الوردة الحمراء)، باﻹضافة إلى مسلسل (وجه القمر) مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وقد توفي أحمد رمزي في منزله في الساحل الشمالي عن عمر يناهز 82 عامًا إثر سكتة دماغية حادة.