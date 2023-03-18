شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف عن "سره الباتع": مستخدم كل تكنيك السينما فى معارك المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج خالد يوسف عن تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "سره الباتع" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، قائلًا: "شجعني لعمل دراما تليفزيونية لأول مرة هى الرواية نفسها لأديبنا الكبير يوسف إدريس فيها محتوى مع إنها قصة قصيرة ولكن محتواها مذهل".

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجى على: "هو مشروع أقدمت على عمله من 2019 واشتريت الرواية 3 مرات من عائلة يوسف إدريس، يعني مصمم عليها من 12 سنة، وكل دراما لها سكتها أى إنها ممكن تسمح تعملها 30 حلقة أو ممكن يكون فقط فيلم، وأنا مخترع الجزء الحاضر كله في العمل فهو تأليفي ومعالجة الرواية والرؤية الدرامية، وأنا عامل 60 شخصية عكس الرواية بها 3 شخصيات أساسية، واخترعت قصص حب وغرام وقصص حول الرواية تسمح لى بعمل 30 حلقة دون ملل، وأيضا عملت إيقاع سينمائي في هذه الدراما التليفزيونية ومفيش لحظة ملل وكأنه فيلم، ومستخدم كل تكنيك السينما في المعارك التي ستظهر على الشاشة".



سره الباتع

وأضاف يوسف: "الفنان الكبير محمد منير اللي مغني التتر ولحن وليد سعد وكلمات مصطفى إبراهيم، وهو واحد من أهم شعراء هذا الزمان، ومعنا فريق فني واللي وراء الكاميرا غير كوكبة النجوم حاجة تفرح، وكل الناس عملوا فيه دون ملل أو كلل أو إرهاق مهما قسيت عليهم تحملوني لأقصى حد وهي شهادة لهم وأضرب لهم تعظيم سلام، المسلسل بالنسبة لي فيلم طويل، الحلقات متصلة جدا والأحداث كأنك تشاهدي فيلم سينما على بعضه، وهو منقسم لعصرين الحديث ووقت الحملة الفرنسية".

وأكد: "العمل كبير وعلى مستوى قيم، وأكثر حاجة منحت قيمة للمسلسل هي الأغنية الخاصة بالتتر بكلماتها ولحنها وصوت محمد منير، وأنا كتبت بوست إن الأغنية التي ستبقى في وجدان الناس بالمشاهد المصاحبة لها".



سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، ويقوم بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

مسلسل "سره الباتع" يشارك فيه أكثرمن 60 فنانا، فهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وعدد كبير آخر من الفنانين.