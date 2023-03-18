عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلاً في جدة وصف بأكبر الحفلات الجماهيرية

وسط حضور جماهيري وصف بالأكبر في مدينة جدة، أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً غنائياً في جدة سوبر دوم يوم الخميس 16 مارس 2023 من تنظيم شركة روتانا.

حفل عبدالمجيد عبدالله في جدة

صعد الفنان عبدالمجيد عبدالله المسرح وسط تصفيق وترحيب كبير من الجماهير، وعلى أنغام أغنيته " أول حكايتنا" بدأ الحفل، ثم رحب بالجمهور وعبر عن سعادته الكبيرة بتواجده في مدينة جدة، وكان قدم تغنٍ بمدينة جدة وجمهورها من خلال مقاطع من أغانيه التي قدمها خلال الحفل.

وقدم الفنان عبد المجيد عبدالله مجموعة من أروع أغانيه القديمة والجديدة، منها "يابعدهم كلهم"، "مو بس أحبك"، "ماقدرت أصبر وجيتك"، "من بعد جد ولعب"، "يا ابن الأوادم"، "مع السلامة يا حبيبي"، وغيرها.

يذكر أن الجماهير الكبيرة تواجدت في مسرح جدة سوبر دوم منذ فتح البوابات وقبل الحفل بساعات، لحضور حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، وقد وصل عدد الحضور إلى 25 ألف "حسب روتانا"، فيما عبر الفنان عن اعتزازه بهذا الحضور الكبير، من خلال تصويره لفيديو بجواله الشخصي أثناء تواجده على المسرح ذاكراً تاريخ الحدث وملتقطاً مشاهد للجمهور توضح العدد الكبير.

هاشتاق عبدالمجيد عبدالله في جدة

وتزامناً مع الحفل صعد هاشتاق "عبدالمجيد عبدالله في جدة" إلى الترند على مختلف منصات السوشيال ميديا، وتفاعل عليه أعداد كبيرة من المغردين وعشاق الفنان عبدالمجيد عبدالله، ونشروه خلاله مقاطع وكلمات من أغانيه التي قدمها في الحفل، معبرين عن إعجابهم بالفن الراقي الذي يقدمه، وصوته المميز واختياراته المميزة من الكلمات والألحان التي يقدمها.

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