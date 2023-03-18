شكرا لقرائتكم خبر عن 13 متسابقا يحصلون على لقب نجم الدوم 2023 فى الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم فى الحلقة الأخيرة من الدوم خلال موسمه الثاني أسماء الفائزين فى مسابقاته الخمسة "الفن التشكيلي، والعزف، والتمثيل، والغناء"، حيث حصل على لقب الدوم فى مسابقة الفن التشكيلي كل من منة الله طارق فى مجال الرسم والتصوير، وفى مجال النحت إسراء حاتم، أما فى العزف فقد حصل على لقب الدوم كل من: آلة الطبلة أشرقت زين العابدين، وفى آلة الناى فاز بها عبد الرحمن سعيد، آلة العود مروان طارق، وآلة الكمان فاز بها خالد رشاد، آلة القانون فاز بها علي الخبيري، وسلم الدرع الموسيقار الكبير هانى مهنا.

وفى مسابقة التقديم التليفزيوني حصل على اللقب كل من روان علي وكريم الخولي، وسلم الدرع الإعلامي أحمد الطاهري، أما مسابقة التمثيل فقد سلم الدرع كل من النجم كريم عبد العزيز ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وحصل على اللقب أمير عبد الواحد، ويارا حسام، أما مسابقة الغناء فقد حصل على اللقب كل من أماني سمير، مصطفى ذكرى، وقدم الدرع عمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وشهدت النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.