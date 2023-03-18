شكرا لقرائتكم خبر عن شىء من كل شيء.. أغنية جديدة من ألبوم علي الحجار ألحان شادي مؤنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن شادي مؤنس مع النجم الكبير علي الحجار في أغنية جديدة ضمن ألبومه المقبل والأغنية تحمل اسم " شيء من كل شيء" من كلمات ناصر رشوان، كما يصنع الموسيقار شادي مؤنس الموسيقى التصويرية لمسلسلين في موسم دراما رمضان المقبل، وقد انتهى بالفعل من وضع تتر البداية والنهاية والموسيقى التصويرية لمسلسل " سوق الكانتو " للنجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، والذي تقرر عرضه على قناة dmc ، كما صنع أيضا الموسيقي التصويرية لمسلسل " حضرة العمدة " للنجمة روبي، مع صناعة موسيقى تتري البداية والنهاية للعمل الذي تقرر عرضه علي قناة الحياة .

قدم شادي مؤنس مؤخرا أغنية " ليلى" بصوته، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، وهى من كلمات طارق الجناينى ، كما أنه قد سبق له التعاون مع المطرب مدحت صالح في أغنية " إنتي حلوة في كل وقت "، من كلمات مصطفي إبراهيم، وقدم من قبل الموسيقي التصويرية وتتر البداية والنهاية لمسلسل" الفتوة"، للنجم ياسر جلال ، وقدم في رمضان الماضي الموسيقي التصويرية والتترات لمسلسل " جزيرة غمام " ، كما قدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة ، ومسلسل " جمع سالم " فهو بطولة النجمة زينة.