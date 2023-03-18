دنيا بطمة تكشف عن بطنها بإطلالة جريئة ومتابعوها يردون: “رمضان كريم”!

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وظهرت دنيا بطمة في هذه الصور وهي ترتدي بنطالا و”توب” ضيقين أظهرا مفاتن جسدها، في حين جعلت جزءا من بطنها مكشوفا.

وأرفقت دنيا بطمة التي اعتادت على توجيه الرسائل لأعدائها ومنتقديها من خلال حسابها على انستغرام، الصور بتعليق قالت فيها: ” أحب قوتي في تجاوز الأشخاص …بكل بساطة وكأنني كنت أعبر شارع فارغ”.

وقد اثارت هذه الاطلالة استياء بعض متابعي دنيا بطمة خاصة وأنها جاءت قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، حيث كتب احد المتابعين “رمضان كريم”.

وفي هذا السياق، وجهت لها إحدى المتابعات انتقادا لاذعا قالت فيه:” كون بقيتي باحترامك ومستورة كان أفضل لأن القوة في الشخصية والاحترام والتقدير وليس في الملابس هذا شهر الغفران اختي دنيا فياريت نشوفوك باللباس التقليدي او لبس مستور كان افضل فانت فارضة وجودك بصوتك وبفنك فبقاي كيفما انت اختي”.