شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشوالي من حلايب يقدم أغنية من التراث البجاوى على مسرح الدوم فى آخر حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد الشوالي، أحد متسابقى الدوم الذي خرج من المسابقة في الحلقات السابقة، ولكن قررت الشركة المتحدة أن يستكمل تدريباته ويغنى فى الحلقة الأخيرة من الدوم، أغنية من التراث البجاوي، مع استعراضات رائعة، وتفاعل لجنة التحكيم معه وكذلك الجمهور.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.