شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ضيف الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم كريم عبد العزيز ضيفا على الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم في موسمه الثاني، حيث ظهر خلال مشهد التمثيل الذي قدمه متسابقو التمثيل تحت عنوان "مية سنة سينما"، وقال عبد العزيز: "فخور إن الموسم الثاني من الدوم أقوي من الأول، ومن أكثر الأشياء التي أسعدتني أن المواهب ليست في العاصمة فقط، وهذا يؤكد أن مصر ولادة، وأشكر الشركة المتحدة وميديا هاب على دعمهما الدائم".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.