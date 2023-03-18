مي عمر تشارك محمد رمضان مشاهد الاكشن في فيلم “هارلي”

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 12:54 صباحاً - شارك الفنان محمد المصري رمضان مقطع فيديو يجمعه بالفنانة مى عمر من كواليس فيلم “هارلى”، الذى يواصل حاليا تصويره لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وظهر الثنائى خلال تنفيذ أحد مشاهد الأكشن فى الفيلم.

وعلق محمد رمضان على الفيديو خلال حسابه على “إنستجرام”، قائلا: “من تصوير فيلم هارلى، شكراً مى عمر على إنك نفذتى مشاهد الأكشن معايا بنفسك دون الاستعانة بدوبلير، الإخلاص فى العمل بيساوى ثقة فى الله نجاح، معادنا عيد الفطر مكانا السينما”.

وأعرب الفنان محمد رمضان فى وقت سابق عن سعادته البالغة بالتعاقد على الفيلم، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذه سريعا لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023، ويشارك فى بطولة العمل الفنان محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك.