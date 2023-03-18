شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يتعاقد على "سوبر زيرو" بطولة هشام ماجد وأحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج عمرو سلامة تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "سوبر زيرو" من بطولة هشام ماجد وأحمد أمين، فكرة محمود عزت وحاتم العوا، وسيناريو محمود عزت، وينتمى لـ"أكشن كوميدى اجتماعى" ومن المقرر البدء فى تصويره قريبا.



عمرو سلامة

وانتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير أحداث فيلمه "شماريخ"، وتضمن المشاهد الأخيرة آسر ياسين، أمينة خليل، اللذين يجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.