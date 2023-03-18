شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران يجسد قائد كتيبة صاعقة فى مسلسل "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان عمر زهران، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101"، شخصية قائد الكتيبة لأبطال الصاعقة من إخراج محمد سلامة، كما أعلن على صفحته التواصل الاجتماعى فيس بوك، ومن المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل.





وشهد برومو مسلسل "الكتيبة 101" أحداثًا مشوقة ومشاهد أكشن خلال تنفيذ النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف عمليات عسكرية تستهدف الإرهابيين، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسلط البرومو الضوء أيضًا على أن ليس هناك شخص سيفوز بالحرب بالقوة ولكنه يفوز بها بالخدعة.

وهو المسلسل الذى يسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم مثلما يعكس برومو مسلسل "الكتيبة 101".

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.