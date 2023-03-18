شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "حواديت" فى سينما الهناجر بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم "حواديت" للمخرج عبد الرحمن حسن في سينما الهناجر بدار الأوبرا، وهو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، تحت إشراف الدكتورة منى الصبان مؤسسة المدرسة.

فيلم حواديت هو فيلم تسجيلي قصير يحكى قصة محمد عبدالفتاح الشهير بـ"كالابالا" الحكاء الذي امتهن حرفة الحكي ليقاوم الاكتئاب، حتى أصبحت الحكايات هي كل حياته وحول كل حياته الشخصية والعامة إلى قصص يحكيها للجمهور دون خجل، وبدأ يعلم الناس فن الحكي حتى صار مدرب محترف .

يصور الفيلم حب البطل محمد عبدالفتاح الشهير بكالابالا الحكي والحكايات وكيف يرى أنه الميراث الحقيقي لابنته في هذه الدنيا وان كل ما يطمح به في الدنيا أن يترك أثر على كل من شارك معه في تدريب أو حضر عرض حتى لو كان هذا الأثر هوه عبارة عن متعه.











