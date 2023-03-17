كتب امير فتحي في الجمعة 17 مارس 2023 11:43 مساءً - روج الفنان السوري قصي خولي لمسلسله الجديد “واخيرا” المرتقب عرضه في موسم رمضان 2023 بفيديو جمعه بشريكته في العمل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ونشر قصي خولي الفيديو، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه كاتبا: “#الله #_ولي_التوفيق #خيال #ياقوت وأخيرا قصة حب لا تنتهي ❤️”.

غير ان الفيديو اثار الجدل بين متابعين الفنان السوري بسبب قبلة منه للفنانة اللبنانية.

وجاء في التعليقات على الفيديو: “هاي شون متغار زوجته او ميغار خطيبها

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يقبل نادين نسيب نجيم ويثير الجدل!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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