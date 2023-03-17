شكرا لقرائتكم خبر عن 48 عاما على عرض "الحفيد".. ومعاناة عبد المنعم مدبولى مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الجمعة، 48 عاما على عرض فيلم "الحفيد"، والذى طرح فى 17 مارس 1975، والفيلم ما زال محفورًا فى ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

وفيلم الحفيد بطولة عبد المنعم مدبولى، وكريمة مختار، وميرفت أمين، ونور الشريف، ومحمود عبد العزيز و تأليف عبد الحميد جودة السحار، إخراج عاطف الطيب.

تدور أحداث الفيلم حول "زينب"، وهى أم لسبعة أبناء يتقدم شفيق لزواج ابنتها نبيلة، وهو إنسان مكافح يميزه أنه يريد إنهاء مستقبله ومستقبل نبيلة بنجاح، ويتفق معها على ألا تنجب أى طفل إلا بعد إنهاء دراستهم بشكل تام، إلا أن والدة نبيلة تعارض هذه الفكرة بعد أن تحكى لها نبيلة هذا الاتفاق، فتخلف نبيلة الاتفاق مع زوجها، وبعد أن يكتشف شفيق أن زوجته حامل، ولم تحافظ على اتفاقهما يترك لها البيت.

ويجسد عبد المنعم مدبولى الأب المسئول عن 7 أبناء لكن فى وجود زوجته، يعانى من طلباتهم التى لا تنتهى، ويساعد الزوجة فيذاكر هو للأبناء، ويظهر احتواءه لأبنائه فى مشهد قوى، فبينما تلد إبنته (أحلام)، يشعر بإبنته الأخرى (ميرفت أمين) وهى قلقة على أختها، فيطلب منها الخروج معها "للتمشية" للتخفيف عنها، ليحكى لها عن ذكرياته أثناء ولادتها وعندما يقوم بشراء متطلبات "السبوع" مع زوجته التى تشترى الكثير والكثير، ليقف مذهولاً من كمية الأشياء التى طلبتها.