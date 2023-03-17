شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار منير الوسيمى يعلن خوضه انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموسيقار منير الوسيمى خوض الانتخابات على منصب النقيب العام للمهن الموسيقية والمقرر إجراؤها العام الحالى 2023 وحب التأكيد على عدة أمور أهمها:

1- أخوض الانتخابات منفرداً دون أى قائمة تاركاً الحرية الكاملة لإرادة الجمعية العمومية للموسيقيين لاختيار من يمثلها فى مجلس الادارة السنوات الأربع القادمة، ومرحبا بالتعاون مع من يتم اختياره حال توفيقى بالنجاح بإذن الله.

2- ليس بالضرورة أن ينسف أو يطعن أى مرشح لمنصب نقيب الموسيقيين إنجازات رؤساء النقابة السابقين ليبدو أكثر حرصا وخوفاً على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، فكل رئيس سابق للنقابة (منهم شغلوا مقعد النقيب لمدد التكميلية حتى من قاموا بالأعمال) إنجازات كثيرة واخفاقات قليلة قابلة للغفران لانها قطعا دون قصد، وليس لأحد فضل على النقابة وأعضائها، فالجميع خدم وقصد رفعة أداء العمل النقابى واعلاء شئون الموسيقيين قدر ما استطاع.

3- على الجميع أن يسعى لضرب مثالا يحتذى به عبر انتخابات ديمواقرطية بشرف ونزاهة وادعو لعدم التلاسن بالإساءة أو حتى التلميح عبر أقوال ملفقة لمجرد الاختلاف حول مرشح على أيا من مقاعد المجلس أو مقعد النقيب، فالانتخابات سوف تنتهى بإعلان النتيجة، ونعود من المنافسة زملاء مهنة واحدة وإخوة فى الإنسانية، نتصافح لنهنئ الفائز بخدمة الجمعية العمومية، داعين لمن لم يحالفه التوفيق بحظ أوفر.