شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يشارك في رمضان بمسلسلي "حضرة العمدة" و "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد بدير، خلال شهر رمضان المبارك من خلال مسلسلين هما مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي المقرر عرضه حصريًا على قناة الحياة، والمسلسل الثانى هو "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والذى يعرض على شاشة قناة on.

وتدور أحداث مسلسل "ضرب نار" حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

أما مسلسل "جعفر العمدة" فتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.