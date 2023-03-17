شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة مجدى فكرى الإثنين المقبل فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء زوجة الفنان مجدى فكرى يوم الاثنين المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد أن توفيت اليوم الجمعة، وشيع جثمانها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة.

وقدم مجدى فكرى مؤخرا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.