شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيناريو "العيال كترت" للكاتب سيد محمود سلام فى مسابقة القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيناريو (زيتنا فى دقيقينا – العيال كترت) للكاتب الصحفى بالأهرام ومدير تحرير مجلة نصف الدنيا سيد محمود سلام بجائزة السيناريو" مركز ثالث، والتى أقامها المجلس القومي للمرأة فى إطار احتفالاته بأعياد المرأة المصرية، وضمن مسابقة "قوتنا لمتنا"، وأقيمت فعاليات تسليم جوائز المسابقة والتى اطلقتها لجنة الفنون والآداب برئاسة الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة للأعمال الفنية، وذلك حول موضوع الطلاق ومعالجة جوانبه من أجل تماسك الأسرة المصرية بمقر المجلس.

وتوجهت الدكتورة رانيا يحيى بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس لدعمها لنشاط لجنة الفنون والآداب، كما توجهت بالشكر لـ نهى مرسى المديرة العامة للجان بالمجلس، ولأعضاء لجنة التحكيم لما قدموه من دور هام لإنجاح فعاليات مسابقة "قوتنا.. لمتنا".

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى أن اختيار الاعمال المقدمة تم بعد مراعاة الشروط المعلنة، مشيرة الى تصميم استمارة تحكيم مقننة تضمنت تقييم عدة جوانب اشتملت على البناء الفنى، والتشكيل الجمالي، واللغة والأسلوب، وأصالة الفكرة. وأضافت الدكتورة رانيا يحيى أن عملية الاختيار والتفضيل قد تمت بناء على معايير وشروط نقدية متفق عليها بالإجماع، تبعا لكل مجال من مجالات المسابقة.

وتم إعلان الفائزين لكل مجال من مجالات المسابقة، حيث فاز فى مجال القصة القصيرة كل من ياسمين عبد الفتاح عن قصة بعنوان "الحذاء الأبيض"، وعمرو إبراهيم محمد حماد عن قصة بعنوان "خلف الصور"، وحبيبة على عبد الرحمن أحمد عن قصة بعنوان "لا زلت هناك"، وفاز في مجال المسرحية ذات الفصل الواحد كل من هانى مصطفى محمد قدري عن مسرحية بعنوان "أمل وعمر"، أحمد توفيق عبده اللبودي، وعن مسرحية بعنوان "وجمع بينهما في خير"، وميرفت كامل فهمي زخاري عن مسرحية بعنوان "لن اكون مثل أمي".

وفاز في مجال السيناريو لفيلم روائي قصير كل من ديانا ميخائيل بطرس ميخائيل عن سيناريو بعنوان "فرحة"، ومحمد جلال سعد العشري عن سيناريو بعنوان "القطر رايح فين"، وسيد محمود محمد سلام عن سيناريو بعنوان "زيتنا في دقيقنا (العيال كترت)".

أما عن مجال شعر الأغنية فقد فاز فيه كل من سيد عايد عوض عايد عن أغنية بعنوان: "أغنية قوتنا لمتنا"، وفيق جودة السيد عبدالمقصود عن أغنية بعنوان: "دايما مع بعض"، وسحر جلال محمد دغيدي عن أغنية بعنوان: "أبغض الحلال" .

وخلال الفاعلية عرضت فقرة للفنون الشعبية الفولكلورية مقدمة من طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية، وقد تضمنت الاحتفالية فقرات فنية عزف طالبة الكونسيرفتوار (سما عبد الله) ذات السبع سنوات على آلة الفيولينة ، كما شارك في الحفل المذيعة شاهيناز جاويش والشاعرة نورا عبدالله وقد شارك في الغناء سلمى جلال.