شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى عن "جعفر العمدة": دلال لبسانى كل يوم وأعتبرها محطة مهمة بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيمان العاصى تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذى يعرض خلال الماراثون الرمضانى المقبل حصريا على شاشة قناة dmc، قائلة إنها تجسد دور دلال إحدى زوجات جعفر العمدة الذى يقوم بدوره الفنان محمد رمضان.

وعن تحضيرها للشخصية، قالت: "دلال من أهم الشخصيات اللى قدمتها فى مشوارى وهتبقى محطة مهمة فى حياتى، وتحضيرها مكنش سهل اتذاكرت كتير وبعدين بدأت أذاكر الشخصيات اللي حوالين دلال أكتر، عشان أقدر ألاقي حاجة لدلال تبقى منفردة"، موضحة أنها تأثرت بالشخصية خلال حياتها بشكل كبير، "أنا لبستني الشخصية حتى في البيت بفضل بنفس الشخصية، فهي متملكاني بشكل كبير، وبتعامل بيها".

وتابعت أن المخرج محمد سامى ساعدها بشكل كبير للإمساك بخيوط الشخصية، قائلة: "محمد سامي بوصلة حقيقي لكل ممثل بشكل مبهر، حد مخلص جدا لكل الشخضيات، بيحب شغله، الشغل ممتع جدا مش سهل، بس مبسوطين، ومحمد رمضان دمه خفيف والكواليس كانت لذيذة، وفي كل مشهد بكتشف حاجة في شخصية دلال جديدة، فهي شخصية بتحب جعفر جدا، حب الطفولة وهو كل حياتها، وهي كبرت على حبهم لبعض".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.