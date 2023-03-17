شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ضيف شرف مسلسل "جت سليمة" لـ دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم بيومى فؤاد خلال مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم، كضيف شرف ضمن أحداث العمل التي تدور أحداثه في إطار كوميدى عبر أزمنة مختلفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة CBC.

وتواجه النجمة دنيا سمير غانم خلال أحداث مسلسل "جت سليمة" العديد من المواقف في مسلسل ستسافر عبر أزمنة مختلفة بصحبة شقيقها الأصغر وستفقده أثناء هذه الرحلة الزمنية، وتحاول البحث عنه فى إطار كوميدى.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرضت دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية مسرحيتها "أنستونا" التى سجلت أولى تجاربها على خشبة المسرح، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

وعرض لدنيا سمير غانم مؤخراً فى السينمات فيلم "تسليم أهالى"، والذى شارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.