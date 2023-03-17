شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى وتامر عاشور وماجد المهندس نجوم حفلات آخر ويك آند قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العطلة الأسبوعية الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، إحياء عدد من نجوم الغناء حفلات فى أماكن مختلفة، مساء اليوم الجمعة، حيث يحيى النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً فى دولة الإمارات والمقرر أن يحضرها عدد كبير من جمهوره.

ويحيى كل من النجم رامى صبرى والنجم تامر عاشور، حفلاً غنائياً فى دولة الكويت، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الرومانسية المحببة لدى جمهورهم فى الكويت ودول الخليج.

وطرح مؤخرا الفنان رامى صبرى أغنية جديدة على موقع يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" تحمل اسم "حبينا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة فهي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وتم طرحها يوم 29 ديسمبر الماضى.

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم .

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى.