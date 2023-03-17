شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر مسلسل حرب لـ أحمد السقا ومحمد فراج وعرضه فى آخر 10 أيام من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجمان أحمد السقا ومحمد فراج للمارثون الدرامى فى شهر رمضان من خلال مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، إنتاج شركة سينرجى ونشر كل من النجم أحمد السقا والمؤلف هانى سرحان عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، بوستر المسلسل ومن المقرر عرضه فى آخر 10 أيام من شهر رمضان.

وأسند مسئولو المسلسل تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه فى موسم دراما رمضان، ومن المقرر أن يعرض العمل فى العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان .

يشار إلى أن أحمد السقا شارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

أما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.



