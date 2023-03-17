شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم عن مشاركته فى "جعفر العمدة": قرأت 15 حلقة من العمل أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهيم كواليس مشاركته فى مسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc، وقال إنه يجسد دور "سيد" شقيق جعفر العمدة الذى يقوم بدوره النجم محمد رمضان خلال الأحداث، وهو شخصية طيبة لا تحب الظلم.

وتابع خلال فيديو نشرته شركة ميديا هب سعدى – جوهر، المنتجة للمسلسل: "التحضير للشخصية، بيبقى فيه حاجات كتير فى دماغ الممثل قبل ما يشتغل منها أبعادها النفسية والاجتماعية، وعلاقته بالشخصيات التانية، والتحضير مخدش وقت كبير منى، لأن الترشيح جه بسرعة وعرفت إنه فيه تصوير قبل دور يبيومين، وقدرت أقرأ 15 حلقة في أول يوم ودخلت الشخصية واحدة واحدة".

وعن تعاونه مجددا مع المخرج محمد سامى أشار: "محمد سامي أنا بحب الشغل جدا معاه، الفضل بعد ربنا يرجع لمحمد سامي إنه هو اللي شافني واقتنع بيا ويارب ابقى على قد الترشيح، وبيخرج مني كل حاجة حلوة في التمثيل وبشكره جدا"، متابعا: "كمان مش أول مرة مع محمد رمضان، فهو أخ عزيز وزميل كفاح وفنان متميز وبشكره على كل حاجة حلوة بيعملها معانا في التصوير".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.