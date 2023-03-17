شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ مى عمر من كواليس "هارلى": شكرا على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد رمضان فيديو يجمعه بالفنانة مى عمر من كواليس فيلم "هارلى"، الذى يواصل حاليا تصويره لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وظهر الثنائى خلال تنفيذ أحد مشاهد الأكشن فى الفيلم.

وعلق محمد رمضان على الفيديو خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "من تصوير فيلم هارلى، شكراً مى عمر على إنك نفذتى مشاهد الأكشن معايا بنفسك دون الاستعانة بدوبلير، الإخلاص فى العمل بيساوى ثقة فى الله نجاح، معادنا عيد الفطر مكانا السينما".

وأعرب الفنان محمد رمضان فى وقت سابق عن سعادته البالغة بالتعاقد على الفيلم، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذه سريعا لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023، ويشارك فى بطولة العمل الفنان محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك.

يذكر أن رمضان يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل 2023، من خلال مسلسله الجديد "جعفر العمدة"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

بينما تشارك مى عمر فى رمضان المقبل من خلال مسلسل "علاقة مشروعة"، بطولة ياسر جلال، وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".