شكرا لقرائتكم خبر عن 62 عاما على عرض "يوم من عمرى".. عندما غنى العندليب لزبيدة ثروت بأمر الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، 62 عاما على عرض فيلم "يوم من عمرى" والذى طرح فى 17 مارس 1961، والفيلم ما زال محفورًا فى ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

الفيلم من بطولة عبد الحليم حافظ، زبيدة ثروت، عبد السلام النابلسى، سهير البابلى، زوزو ماضى، من تأليف يوسف جوهر وسيف الدين شوكت، والإخراج عاطف سالم.

الفيلم من النوع الرومانسى العاطفى ويدور حول قيام رئيس تحرير جريدة بتكليف محرر ومصور بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبو عجيلة إلى القاهرة بعد غياب طويل فى سويسرا، تعرف نادية أن زوجة أبيها تريد تزويجها من شقيقها فتقرر الهرب، وتركب أتوبيسا مع الصحفيين دون أن يعرف أى منهما حقيقة الآخر وتتوالى الأحداث.

وتضمن الفيلم عددا من أجمل أغنيات العندليب الأسمر منها خايف مرة أحب، بأمر الحب، يوم من عمرى، وغنى لها أحد أجمل أغنياته بأمر الحب افتح للهوى".

زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية كان أول فيلم تشارك فيه هو دليلة عام 1956، والذى ظهرت فيه مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم (يوم من عمرى)، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل (نساء فى حياتى) مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب.