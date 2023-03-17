شكرا لقرائتكم خبر عن "عمرو اتورط بسبب صاحبه ومراته".. watch it تروج لمسلسل "علاقة مشروعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو الرسمى لمسلسل "علاقة مشروعة" المقرر عرضه فى رمضان المقبل عبر شاشتها، وبالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة "الحياة"، وقناة dmc، وسيطرت الدراما والتشويق بشكل كبير على البرومو.

شهد البرومو تعرض مى عمر للعنف من زوجها (منير مكرم) ومعايرته لها معظم الوقت، ومحاولة عمرو (ياسر جلال) السيطرة على علاقتهما، حتى يتورط عمرو فى تلك العلاقة، كما يشهد البرومو أيضا معاناة ياسر جلال من بعض المشاكل مع أبنائه المراهقين.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الاعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc" عن العمل: المسلسل اجتماعي رومانسي أحداثه في اطار الاثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق و يرتقب الحلقة القادمة لان هذا ما شعر به، قائلا: "وأنا بقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعه المؤلفة سماح الحريري التى سبق و عملت معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب".