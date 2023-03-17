شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان مجدى فكرى وتشييع الجنازة من مسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، منذ قليل، زوجة الفنان مجدى فكرى، وسيتم تشييع جثمانها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة، ولم يتم تحديد موعد تلقى العزاء.

وقدم مجدى فكرى مؤخرا مسرحية "شفيقة المصرية" على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.