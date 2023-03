شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ضيف شرف مسلسل "جعفر العمدة" ويجسد دور والد زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف فى مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، والذى تم الانتهاء من تصويره مطلع الأسبوع الجارى، ومقرر عرضه حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، ويجسد بيومى خلال الأحداث دور والد عايدة (زينة) والذى يدخل السجن بسبب ديون كبيرة وتحاول ابنته مساعدته في الخروج من السجن.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

وإلى جانب حغفر العمدة يظهر بيومى فؤاد كضيف شرف فى مسلسلين آخرين هما "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، والمأخوذ من رواية الأديب يوسف ادريس وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، و"1000 حمد الله ع السلامة" مع يسرا.

وفى سياق آخر يواصل بيومى فؤاد تصوير دوره في مسلسل "الكبير أوى 7" مع النجم أحمد مكى وإخراج أحمد الجندى، والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، وكذلك مسلسل "جت سليمة" المكون من 15 حلقة، مع دنيا سمير غانم وإخراج إسلام خيرى ومقرر عرضه على قناة CBC ومنصة watch it.