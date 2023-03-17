شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن صلاح منصور.. أنقذه الشيخ مصطفى إسماعيل من الطرد فى عزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل صلاح منصور، والذى يعتبر أحد أهم الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة فى عالم السينما من خلال أدوار لا تزال عالقة فى الأذهان إلى الآن، وبجانب موهبته الكبيرة فى عالم التمثيل، كان له جوانب إنسانية عديدة خلف الكاميرا، وربما لا يعرف كثيرون أنه كان متيم بعشق الشيخ مصطفى إسماعيل وطريقة تلاوته للقرآن الكريم.

الفنان الكبير الراحل شكرى سرحان وخلال حوار نادر له تطرق إلى هذا الأمر فى أحد البرامج التليفزيونية، مؤكداً أنه كان صديقا لمنصور، وتربطهما علاقة قوية مؤكداً أنهما كانا يذهبان وراء الشيخ مصطفى إسماعيل للاستماع لصوته وهو يرتل القرآن فى أى مكان حتى لو كان عزاء، عن طريق مكالمة تليفونية من صلاح منصور لمنزل القارئ الراحل يعرف من خلالها أين مكانه ليلاً.

وأضاف أنهما كانا معاً فى أحد المآتم، وكعادة صلاح منصور اندمج مع صوت مصطفى إسماعيل بصورة كبيرة، من خلال الإثناء عليه بصوت مرتفع، لنتفاجأ من أشخاص أتوا له وطالبوه بمغادرة المأتم لأن الناس مش مستحملة بحجة إن العزاء لشقيقين رحلا فى حادث أليم، وما أن قرر منصور الاستجابة حتى رأى ذلك الشيخ مصطفى إسماعيل الذى طالبهم بعدم إخراجه، مهدداً أنه سيخرج معه حالة مغادرة العزاء ليستجيب أهالى المتوفيين لطلبه.