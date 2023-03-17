شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يعود لغناء تترات مسلسلات رمضان بأغنيتين دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تترات رمضان خلال موسم الدراما المقبل ستشهد أغانى مميزة للغاية، مثلما يظهر مع الأسماء الكبيرة التى تعاقدت على غناء تلك التترات، والتى ظهرت على الساحة حتى الآن، ولعل أبرز مفاجأة هو غناء الكينج محمد منير خلال الموسم لتترين خاصين بعملين مختلفين، فى مفاجأة سارة لكل محبيه وجمهوره.

البداية من تتر مسلسل "عملة نادرة"، والذى يغنيه محمد منير، وهو من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

أما الأغنية الأخرى فهى ما أعلنه المخرج خالد يوسف عن غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث نشر يوسف صور تجمعه مع منير والملحن وليد سعد أثناء تسجيل الأغنية وعلق: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقى فى الموسيقى الشرقية وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر هذا الزمان، رأيى إن هذه الأغنية ومشاهدها فى المسلسل هى أكثر ما سيبقى فى وجدان الناس".