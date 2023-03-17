شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل "سوق الكانتو" من واقع البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وبدء المنافسة الأقوى في موسم الدراما مثلما اعتاد محبو الأعمال الدرامية كل عام، ومن بين المسلسلات التى يراهن عليها قطاع كبير من الجمهور، مسلسل "سوق الكانتو" والذى يعول عليه كثيرون ليكون ضمن الأعمال الأكثر متابعة مثلما عكس البرومو الذى امتاز بإثارة وتشويق كبيرين.

وخلال التقرير التالى نرصد 5 أسباب تدفعك لمتابعة المسلسل وفقاً لما ظهر خلال البرومو.



بوستر-مسلسل-سوق-الكانتو

1- أزمنة حسين المنباوي

دوماً ما يبرع المخرج حسين المنباوي بصورة كبيرة حينما يقدم أعمالاً تعود بالزمن للوراء، من خلال اختيار اللوكيشنات المميزة، والديكورات التي تناسب تلك العصور، وهو ما يعطي المشاهد متعة بصرية ظهرت جلية في أعمال مثل "جزيرة غمام" العام الماضى وقبلها "الفتوة"، الذى تعاون فيه مع المؤلف هاني سرحان وحققا نجاحاً كبيراً معاً ليعاودا العمل من جديد خلال سوق الكانتو، وهو ما يظهر منذ الوهلة الأولى في البرومو.

2- أمير كرارة

يعتبر أمير كرارة من أهم نجوم جيله ممن تميزوا بأداء شخصية البطل الشعبي وسماته، وهو ما تجلى مع شخصيات من خيال المؤلف مثل سليم الأنصاري في كلبش أو بعدها مع شخصية واقعية كما حدث مع نجاحه الكبير حينما لعب بطولة الجزء الأول من الاختيار بشخصية الشهيد المنسى، وخلال البرومو على طريقة جيمس بوند بدا كرارة الذى يخرج بأفضل البدل المميزة في المناسبات، كما يخطف قلب مي عز الدين في المسلسل وفقاً لما أظهره البرومو.



أمير كرارة

3- طاقم عمل المسلسل

يشارك خلال العمل مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، فبجانب بطولة أمير كرارة ومي عز الدين هناك الفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنان فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

4- صراعات ورومانسية

بدا خلال الوهلة الأولى للبرومو وجود صراعات عديدة حول زعامة المنطقة التي تدور فيها الأحداث، كما لا تخلو أحداث المسلسل من الرومانسية في خط درامي سيسير معه جمهور العمل.

5- مي عز الدين

راهن الكثيرون على خطوة مي عز الدين بعد مسلسل "جزيرة غمام"، والتي تميزت فيها بخطوة جديدة ومختلفة كلياً عما قدمته قبلها، وبالتالي انتظر الكثيرون ما تحضره بعد تلك الخطوة، لتظهر بلوك مغاير تماماً وشخصية تمثل تحديا كبيرا، إلا أنها نجحت خلال البرومو من خطف الأنظار بصورة كبيرة مثلما تجلى على السوشيال ميديا ممن أثنوا عليها بصورة كبيرة.