عبد الباسط حمودة ينتهى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا"

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القاهرة - سامية سيد - انتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا"، بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، من كلمات والحان وتوزيع مصطفى برنس وبلال سرور وهانى ربيع وهندسة صوتية ومكساج مهندس ماهر صلاح.



من كواليس الاغنية باستوديو سيشن من كواليس الاغنية باستوديو سيشن



من كواليس الاغنية من كواليس الاغنية

وأحيا عبد الباسط حمودة مؤخراً حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى وأعرب عن سعادته بنجاح الحفل حيث قال لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

وكان قد طرح مؤخرًا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانية " قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

ولد عبد الباسط حمودة 21 فبراير 1960 ببلدة أبو قير فى الإسكندرية، ونشأ فى حى شعبى بسيط، وهو ما تأثرت به شخصيته بعد ذلك، وقد ترعرع على سماع الأغانى الشعبية، فحفظ العديد منها، ومن هنا كانت انطلاقته حيث بدأ مشواره الفنى بالغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة داخل منطقته والمناطق المجاورة، بعد ذلك ذاع صيته وبدأ فى تسجيل أغانيه الخاصة، والتى لاقت فى وقت لاحق إعجاب الكثير.