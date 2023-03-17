شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامي يقدم حفل إنشاد بالأوبرا يوم 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد الكبير ياسين التهامي، حفل إنشاد في دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان التي تقام بدرا الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس 13 ابريل المقبل على المسرح المكشوف، ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية الى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التى تحث على مكارم الأخلاق.

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وأمسية فنية وثقافية، تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية، تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا .

الجدير بالذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة أسيوط ، نشأ في وسط ساعده على حفظ القرآن الكريم واتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في اجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفي على امتداد التاريخ الإسلامي، أمثال بن الفارض ومنصور الحلاج ومحيي الدين بن عربي .قام بالعديد من الجولات الناجحة في الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وحقق انتشارا جماهيريا كبيرا .