شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو.. القصة والأبطال وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم أمير كرارة منافسات دراما رمضان المقبل بمسلسل سوق الكانتو الذى يجمعه بالنجمة مى عز الدين، والذى يعود فيه إلى الدراما الشعبية التى تميز بها وحقق نجاحات كبيرة خلالها فى الدراما، ويعد سوق الكانتو من الأعمال التى تحمل طابعا خاصا فى شهر رمضان، لاسيما وأن أحداثه تدور فى حقبة زمنية قديمة قبل 100 سنة وذلك يجعل هناك اختلاف فى الديكورات والملابس والاكسسوارات وغيرها من التفاصيل.

الأبطال

بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ضياء عبد الخالق، محمد عبد العظيم، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

القصة

تدور الأحداث في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث

قنوات العرض

يعرض حصرياً على dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- يعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

- تظهر النجمة مى عز الدين بشخصية جديدة ومغايرة تماماً عما قدمته العام الماضى في مسلسل "جزيرة غمام" والذى جسدت فيه شخصية غجرية، حيث تقدم في سوق الكانتو مُدرسة بيانو ولاقى لوك الشخصية قبولا كبيرا من الجمهور، حيث ظهرت في الصور الدعائية بشكل وملابس مميزة تنناسب الشخصية والفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث العمل.

- يكرر النجمان أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى تعاونهما في سوق الكانتو للمرة السادسة، بعدما عملا سوياً في مسلسلات "تحت الأرض"، "أنا عشقت"، "حوارى بوخاريست"، "كلبش الجزء الثانى"، "الاختيار".

- استعان أمير كرارة بالمخرج حسين المنباوى في سوق الكانتو للمرة الأولى في الدراما، وذلك بعدما اجتمعا في فيلم "البعبع" الذى تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوى في الدراما والسينما خلال هذا العام.



امير كرارة



مى عز الدين



فتحي عبد الوهاب