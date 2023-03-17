“من هم أهم ثلاثة ممثلين عرب؟”.. حسب رأي عابد فهد.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مارس 2023 03:54 صباحاً - حل الفنان السوري عابد فهد ضيفا على الاعلامي مصطفى الاغا في برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “ام بي سي” حيث اجاب على عدد من الاسئلة المنوعة التي كان من بينها رأيه في اهم ثلاثة ممثلين سوريين وأهم ثلاثة ممثلين عرب.

وذكر عابد فهد من الممثلين السوريين كل من “باسل خياط، سلوم حداد و جاد سعد” أما من الممثلين العرب فذكر اسماء كل من “خالد الصاوي، احمد زاهر واحمد السقا”.

يذكر ان عابد فهد يطل في رمضان عبر مسلسل “النار بالنار” الذي تغني اشارته الفنانة العراقية رحمة رياض.

وتدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين بيروت والشام، ويناقش المسلسل العنصرية التي يتعرض لها النازحين السوريين من اللبنانيين في لبنان، حيث يحكي المسلسل قصة سكان حارة لبنانية وعلاقاتهم مع اللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى ذلك الحي للعيش فيه، ويناقش المسلسل القضايا المشتركة بين البلدين، ومن بينها احتجاز الودائع في المصارف اللبنانية.

ويشارك في بطولة مسلسل النار بالنار مجموعة من النجوم وهم عابد فهد، جورج خباز طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم وتأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبدالعزيز.