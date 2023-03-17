شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: مسلسل "علاقة مشروعة" مليء بالأحداث المشوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ياسر جلال، تفاصيل مسلسله الجديد "علاقة مشروعة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الاعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc" : المسلسل اجتماعي رومانسي أحداثه في اطار الاثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق و يرتقب الحلقة القادمة لان هذا ما شعر به، قائلا: "وأنا بقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعه المؤلفة سماح الحريري التى سبق و عملت معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب".

وعن التعاون الاول له مع مخرج المسلسل خالد مرعي، تابع جلال: أنا بحب الشخص المؤدب والمخرج خالد مرعي يتميز بهذه الصفة بالاضافة الى اننى كنت اتمنى العمل معه لانه سبق وقدم أعمال فنية كثيرة مهمة ولما حصل التعاون بينا أكتشفت انه صاحب كادرات ولقطات خاصه به مميزة جدًا وجديدة عليه".